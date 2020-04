32 second read

Resta fermo a 224 il numero dei casi positivi in Molise. Dopo i due nuovi contagi, emersi dai 148 tamponi processati in mattinata, non ce ne sono stati altri dagli ulteriori 58 tamponi processati nel pomeriggio, tutti negativi. I due nuovi casi si sono registrati a Larino e a Campochiaro..