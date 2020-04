Denunciato un giovane di Campobasso sorpreso con diverse dosi di cocaina e marijuana

Continua la lotta dei Carabinieri contro lo spaccio di droga. Un giovane di 25 anni di Campobasso è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nel quartiere di Sant’Antonio Abate in possesso di una dose di marijuana e 85 euro, provento, verosimilmente, di spaccio a domicilio. A un successivo controllo in caserma, è stato accertato che avesse anche altre 15 dosi di cocaina, altre piccole quantità di stupefacente e un bilancino di precisione Oltre alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio, al giovane sarà elevata contravvenzione per le violazioni delle norme previste dal decreto sul contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19, poiché non ha giustificato i propri spostamenti con i previsti motivi di necessità, urgenza e salute.