Due giorni senza nuovi casi positivi. Cifre incoraggianti in Molise dopo giornate difficili. Da 48 ore il numero dei contagiati dal Coronavirus in regione è fermo a 222, sono risultati tutti negativi i 114 tamponi effettuati (complessivamente dall’inizio dell’emergenza i test sono stati 1746). 30 le persone attualmente ricoverate al Cardarelli di Campobasso (25 in malattie infettive, 4 in terapia intensiva, una in terapia subintensiva). I positivi isolati sono 165, 6 i pazienti guariti. 13 quelli deceduti dall’inizio dell’emergenza.

Aggiornamenti Coronavirus in Molise

Casi positivi: 222 (166 Prov Cb e 44 prov is – 12 altre regioni

Tamponi effettuati: 1746 (+43 nel pomeriggio)

Ricoverati al Cardarelli: 30 (3 altre regioni)

– Malattie infettive: 25 (19 prov Cb e 4 prov. Is) 2 altre regioni

– Terapia intensiva: 4 (3 prov Cb, 1 prov Is)

– Terapia subintensiva: 1 (prov Cb) 1 altre regioni

Ricoverati ortopedia Isernia: 1

Positivi isolati: 165 ( 6 altra regione)

– Asintomatici a domicilio: 145 (105 prov Cb, 34 prov Is) 6 altre regioni

– Dimessi asintomatici: 20 (Prov Cb)

Pazienti guariti: 6

Casi in privati accreditati (Neuromed): 9 : 4 molisani (2 Is, 1 Mirabello, 1 Campobasso) e 5 di altre Regioni

Deceduti: 13 – 4 Campobasso , 1 Monteroduni, 1 Montenero, 2 Termoli, 3 Cercemaggiore (+ l’anziano di Sesto Campano morto allo Spallanzani e la pediatra di Guglionesi morta a Chieti)

SOGGETTI IN ISOLAMENTO : 367

SOGGETTI IN SORVEGLIANZA: 26

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 35

63 – Campobasso

27 – Cercemaggiore

25 – Termoli

11 – Montenero di Bisaccia

10 – Belmonte

9 – Agnone

7 – Baranello, Isernia, Riccia

5 – Pozzilli (Neuromed) di altre regioni

4 – Filignano , Venafro

3 – Campochiaro, Montagano, Poggio Sannita

2 – Bojano, Mirabello Sannitico, Petacciato ,Ripalimosani, Toro, Ururi,

1 – Campolieto, Campomarino, Carovilli, Castelpetroso, Castropignano, Ferrazzano, Forlì del Sannio, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Santa Croce di Magliano, Scapoli