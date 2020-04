57 second read

Montenero di Bisaccia: Travaglini obbliga all’uso delle mascherine anche in paese

Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, ha inasprito le misure già decise con un’ordinanza del presidente della Regione Donato Toma e che prevedevano l’utilizzo obbligatorio della mascherina per chi entra e per chi esce da Montenero. Il nuovo provvedimento firmato da Travaglini obbliga i residenti all’uso della mascherina per muoversi anche all’interno del territorio comunale. Il mancato rispetto comporterà una multa da 300 a 4mila euro. Nei giorni scorsi l’Amministrazione aveva provveduto alla distribuzione di mascherine a tutta la popolazione.