La Serie D scende in campo per la partita della solidarietà

Sono due gli argomenti all’ordine del giorni nel mondo dello sport: quando e se riprenderanno i campionati e la questione stipendi. Mentre su questi argomenti regna ancora l’incertezza il mondo dello sport in questo momento di emergenza sanitaria ha confermato la sua generoso. Da ogni angolo d’Italia, da ogni sport e categoria sono nati gesti di solidarietà. Il mondo del calcio della Serie D è stato tra i più colpito da questo stop. La quarta serie nazionale è il “limbo del mondo del pallone”, non si è professionisti bensì dilettanti. Le società non hanno a che fare con diritti Tv e i tesserati percepiscono rimborsi spesa e non stipendi. Ma se consideriamo le organizzazioni societarie e gli investimenti, grandi o piccoli che siano, per affrontare una stagione la quarta serie nazionale non è una categoria dilettantistica. Mentre negli uffici si discute di questo le società di Serie D sono scese in campo nella partita della solidarietà, le ultime in ordine di tempo sono state la Vastese ed in Casarano. Dal Girone F della serie D la Vastese Calcio insieme ai tifosi biancorossi hanno aperto una raccolta fondi in favore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale ‘San Pio’ della città adriatica. Il Casarano, società sempre della quarta serie nazionale, a distanza di circa un paio di settimane dall’effettuazione di una donazione di 100 mila Euro per il reparto di Terapia Intensiva del nosocomio cittadino “Francesco Ferrari”, ha stanziato altri 50 mila Euro per l’iniziativa “Carrello Solidale” indetta dal Comune di Casarano, la donazione è stata effettuata a nome il Patron del Casarano Calcio, Antonio Filograna Sergio.