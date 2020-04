Ignora i divieti e va a fare surf nel mare di Termoli, fermato e multato – VIDEO

Continua serrata l’attività di vigilanza sul mare e sulla costa del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli disposti dalla Prefettura di Campobasso per arginare i contagi da coronavirus nella Regione Molise. Ma nonostante lo slogan: “io resto a casa” venga ripetuto come un mantra da tutti i media, così non è stato per un cinquantenne termolese che nel giorno della Domenica delle Palme è stato sorpreso dall’equipaggio di una motovedetta a surfare nelle acque davanti al lungomare nord della città. L’operazione di abbordaggio è stata resa complessa dalle avverse condizioni meteo–marine caratterizzate dal forte vento. “Probabilmente – evidenziano le Fiamme Gialle – , proprio il vento sostenuto ha spinto questo sportivo della domenica a prendere il largo, nonostante la pandemia continui a mietere vittime in tutta Italia, incurante che comportamenti così spregiudicati quanto irrispettosi, nei confronti di chi soffre per la perdita di un parente o di un amico, possono pregiudicare la salute di una intera comunità”. Stare sulla cresta dell’onda però, talvolta, può costare caro; infatti, questa persona dovrà pagare una multa da 400 a 3000 euro. Ma questo è stato solo l’ultimo intervento in ordine di tempo della “Polizia del Mare”, la quale qualche giorno fa ha intercettato al largo di Termoli una imbarcazione a vela con due persone a bordo che, in piena emergenza sanitaria, stavano navigando dalla Liguria al Veneto. In questo caso i due diportisti sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria. Non meglio è andata a quattro pescatori dilettanti, convinti di non poter essere visti sul molo esterno del porticciolo di Campomarino, che invece sono stati segnalati alle pattuglie in servizio sulla costa, le quali hanno irrogato a ciascuno la stessa sanzione pecuniaria. La Stazione Navale di Termoli, che nei prossimi giorni intensificherà ulteriormente i controlli con particolare riguardo ai giorni di Pasqua e Pasquetta, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ha effettuato circa 100 crociere operative, impiegato più di 300 uomini sul mare e controllato più di 40 persone ai fini dell’ottemperanza della normativa in atto.