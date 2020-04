Covid-19, a Campobasso contagiati un papà e i suoi due figli

Una famiglia contagiata dal coronavirus. Accade a Campobasso dove sono risultati positiviun uomo e i suoi due figli, uno minorenne e l’altro appena maggiorenne. La mamma è stata messa in isolamento e sottoposta a tampone e si attende ora l’esito. A confermare questi nuovi tre casi in città, tutti nella stessa abitazione, è stato il sindaco Roberto Gravina. Nell’occasione il primo cittadino ha anche risposto a diverse richieste sul tema delle mascherine. “A Campobasso ne servirebbero tra 30 e 40mila – ha spiegato – e questo non è fattibile sia da un punto di vista economico che per quanto riguarda la reperibilità considerato che le mascherine sono ancora difficili da trovare. La mia raccomandazione quindi resta quella del distanziamento sociale e di coprirsi il volto anche con oggetti non certificati ma che hanno comunque una capacità di contenimento”.