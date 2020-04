Cerro al Volturno. Mascherine e protezioni donate al Comune, Di Ianni ringrazia

L’emergenza Covid-19 che tutti i comuni molisani stanno affrontando e combattendo con tutte le armi a disposizione, sta mettendo in evidenza comportamenti e gesti di grande solidarietà e collaborazione. Uno di questi è stato recepito dall’Amministrazione Comunale di Cerro al Volturno che in questi giorni ha ricevuto importanti donazioni. Sia la Grafica Isernina che il comune e la cittadinanza di Civitanova del Sannio, hanno donato protezioni e mascherine da poter consegnare alla cittadinanza. Per questo il sindaco Remo Di Ianni ha voluto ringraziare personalmente l’azienda di Sant’Agapito e la collega prima cittadino di Civitanova, Roberta Ciampittiello che insieme alla collettività locale si sono resi protagonisti di un così lodevole gesto.

Il Ringraziamento dell’Amministrazione Cerrese va anche a tutti i collaboratori virtuali di ZR Web TV, che nei prossimi giorni doneranno 100 mascherine al comune di Cerro al Volturno.

Inoltre, dal Municipio di Cerro al Volturno, proprio il sindaco Remo Di Ianni, fa sapere che anche il comune di Cerro ha provveduto all’acquisto di uno stock notevole di mascherine che verranno consegnate nei prossimi giorni alle famiglie presenti sul territorio comunale con elenchi dei nuclei familiari alla mano. In questo modo tutti saranno dotati di dispositivi di protezione adeguati.