Settimana santa, le celebrazioni religiose su Telemolise e Telemolise2

Quella che inizia è la settimana clou per la preparazione alla Pasqua che quest’anno vede il divieto di celebrazioni pubbliche, a causa della pandemia di Coronavirus. Fedeli cristiani di tutto il mondo seguiranno le funzioni in tv o via computer e smartphone e il Molise non farà eccezione. Annullate a Campobasso e Isernia anche gli eventi tanto cari alla popolazione come le processioni del venerdì santo, i sacerdoti si sono resi disponibili in altri modi, pur di restare vicini ai loro parrocchiani e far comunque arrivare il messaggio pasquale a tutti. Telemolise ha deciso di favorire queste iniziative e farsi promotrice della diffusione nelle case di tutti i molisani dei riti della settimana santa. Per cui, su Telemolise 2, ogni giorno, dal 6 aprile a domenica 12 aprile, andrà in onda dalle 8 alle 9 una prima celebrazione eucaristica, cui si aggiungerà fino a mercoledì 8 aprile, una seconda messa da Castelpetroso alle 11.55. Nel pomeriggio, alle 17, appuntamento con il messaggio della Curia di Campobasso, “Strette parole di Gesù”, seguito alle 17.28 dalla messa dalla chiesa di Ururi. Per quanto riguarda le celebrazioni proprie della settimana santa, il palinsesto di Telemolise 2 si arricchisce: giovedì santo, 9 aprile, alle 18.50 Messa in caena Domini da Castelpetroso e sabato santo, 11 aprile, alle 22.30 verrà trasmessa la veglia pasquale, sempre da Castelpetroso.

Per il giorno di Pasqua, 12 aprile, la nostra emittente proporrà su Tlm2, una messa alle 8 e alle 11, ma sul canale di Tlm, la messa nella cappella delle suore del Divino Zelo. Alle 12.30, in contemporanea sulle due reti, messa pasquale dal santuario di Castelpetroso. Nel pomeriggio, alle 17.28, su Tlm2, messa dalla chiesa di Ururi.