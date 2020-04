Isernia, le precisazioni del Comune sul Fondo di Solidarietà alle famiglie per il Coronavirus

In merito all’Avviso che il Comune di Isernia ha pubblicato e riguardante il fondo di solidarietà che intende costituire la Regione Molise quale aiuto per i cittadini senza occupazione o saltuariamente occupati, l’assessore comunale al welfare, Pietro Paolo Di Perna, chiarisce che si tratta di produrre dichiarazioni finalizzate esclusivamente a una ricognizione sociale sul territorio, pertanto non danno automatico diritto a benefici.

L’Avviso in questione, inoltre, è cosa diversa dalla recente Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile nazionale (400 milioni per generi alimentari), di cui si darà un dettaglio informativo nei prossimi giorni. L’amministrazione comunale, infatti, ha appena recepito tale Ordinanza e si sta attivando per la predisposizione dei necessari atti amministrativi.

Tornando alla summenzionata ricognizione regionale, Di Perna precisa, infine, che sono ammesse comunicazioni a mano oppure telefoniche solo per chi è realmente impossibilitato a inviare i propri dati con pec o email semplice.