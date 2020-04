Isernia. “io ti aiuto così”, parte la raccolta fondi per donare buoni pasto alle famiglie bisognose

La direzione de “La Strada Disco Club”, noto locale della movida isernina, mette in campo un’iniziativa benefica con la speranza di coinvolgere i frequentatori dello stesso e, più in generale, tutti gli amanti della musica.

“Io ti aiuto così!”, questo il nome del progetto ideato dal Malibù Staff de “La Strada”, ha lo scopo di tendere una mano – in questo momento difficile che tutti stiamo affrontando – a chi ne ha più bisogno. A tal fine, in accordo con alcuni supermercati di Isernia, Venafro ed Agnone (indicati nella locandina), chi vuole può fare una donazione anche di soli € 10,00 fino a ‪domenica 12/04‬ alle ore 20:00.

Ogni supermercato aderente ha appositamente aperto un Conto Corrente al cui IBAN effettuare il versamento.

Conclusa la donazione, lo staff de “La Strada Disco Club” insieme alla Caritas di Isernia e Venafro e all’associazione “Giovani riuniti di Agnone”, ‪martedì 14‬ – corrente mese- provvederà a rendere pubblica la cifra raccolta da ogni supermercato. Da quel giorno, coloro che ne hanno bisogno, potranno ritirare presso tali associazioni dei buoni spesa.

“E’ arrivata l’ora di far ballare i nostri cuori”, questo lo slogan sulla locandina, vuole mandare il messaggio che, nonostante le discoteche siano spesso oggetto di polemiche, sono, davanti a questa situazione drammatica, pronte a scendere in campo per il proprio territorio. Con ciò lo Staff de “La Strada” coglie l’occasione per ringraziare coloro che hanno contribuito al successo del locale e li invita a partecipare all’iniziativa, così da essere più vicini anche in un momento come questo.

In ultimo ci preme precisare che i Conti Correnti sono stati aperti esclusivamente dai supermercati e tutto sarà reso pubblico.

Per qualsiasi ed ulteriore informazione si può contattare il numero 3466026846.

Grazie da tutto il Malibù Staff.