Emergenza coronavirus, Il Comune di Trivento inizia alle ore 18 di oggi, domenica 5 aprile, la sanificazione del centro urbano. A ricordarlo è il sindaco di Trivento Pasquale Corallo, che invita tutta la cittadinanza a continuare a stare in casa e non stendere panni ad asciugare fuori le abitazioni. Saranno sanificate circa 5 Km di strade del centro urbano, così come prescrive il decreto, quando individua le zone di calpestio, “dopo aver dovuto rimandare il primo intervento per via delle condizioni meteo, abbiamo scelto la data di oggi per questa attività di prevenzione al contagio – riferisce Corallo – considerato che sono chiuse anche le attività che per decreto possono stare aperte, così da ridurre maggiormente la mobilità residua. Preciso che per la sanificazione non sarà utilizzato l’ipoclorito di sodio, al fine di preservare la salute pubblica. Infine – conclude Corallo – lancio un appello a tutti i miei concittadini residenti e ai loro parenti domiciliati fuori Trivento, vi chiedo un grosso sacrificio ma che risulta fondamentale per prevenire il contagio: ci avviciniamo alla Pasqua, e sono giorni della Settimana Santa dove le famiglie giustamente vogliono riunirsi, ma ci troviamo in una fase di emergenza e, quindi, occorre dissuadere tutti coloro che vogliono fare ritorno a Trivento. È fatto divieto ma è anche un atto di responsabilità di tutti e quindi, ripeto, rimaniamo ognuno presso le proprie abitazioni, non facciamo rientro a Trivento dalle località dove si è impegnati per lavoro o altro, non facciamoci prendere dalle emozioni e cerchiamo di rispettare fino in fondo le regole, solo in questo modo supereremo questa emergenza. Ringrazio tutti per il sacrificio, la tenacia e la collaborazione”.