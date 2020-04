Coronavirus, buoni pasto del Comune di Isernia per le famiglie disagiate

Per le richieste di buoni-spesa di generi alimentari (ordinanza n. 658/2020 della protezione civile), l’amministrazione comunale di Isernia, al fine di tutelare i CITTADINI REALMENTE IMPOSSIBILITATI ALL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE, comunica che gli stessi possono recarsi, eccezionalmente, presso il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, ubicato nell’Auditorium (ingresso Via Giovanni XXIII) nei seguenti giorni e orari:

– Lunedì 6 aprile, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18;

– Martedì 7 aprile, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16:30.Al fine di evitare inutili assembramenti, gli interessati dovranno fissare un appuntamento, rivolgendosi al numero telefonico 0865 44 92 75 nelle stesse fasce di apertura del COC ed espletare le sole procedure di ritiro e consegna della modulistica inerente l’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 811 del 2 aprile 2020. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, confidando nella sensibilità e nel senso civico. Intanto, con Avviso, il Comune di Isernia ha reso noto che, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione di giunta comunale n. 49/2020, è stato attivato un conto corrente di solidarietà presso il tesoriere comunale (Unicredit spa) per eventuali donazioni da destinare alle misure di emergenza alimentare. Iban: T87L0200815603000105891020