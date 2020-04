Aiop Molise: Solidarietà alle comunità colpite da Covid-19

Il Presidente Aiop della Sede Regionale, dott. Raffaele Panichella, esprime grande solidarietà alle strutture sanitarie colpite dal contagio Covid-19. L’ultima, in ordine di tempo, ‘flagellata’ dal virus è una residenza per anziani di Agnone. La Struttura pur non associata ad Aiop ha sempre svolto un ruolo importante per la collettività dell’alto Molise, pertanto questa Associazione esprime il massimo sostegno ai vertici e al personale tutto che, sono certo, riusciranno a superare questo delicato momento. Medesima vicinanza voglio esprimerla anche a tutto il personale degli ospedali e dei centri sanitari molisani che in questo momento stanno svolgendo il loro lavoro accompagnati da un estremo sacrificio, attenuato solo dalla grande passione e dal grande senso di responsabilità che contraddistingue la categoria. Senza parlare poi del rischio quotidiano che queste persone corrono per salvare la vita altrui.

L’Aiop sente di rivolgere, inoltre, la più sentita vicinanza e la massima solidarietà a tutte le comunità coinvolte dall’emergenza sanitaria, da ultimo quella di Agnone, nonché ai degenti e alle loro famiglie. Si tratta di una situazione delicata, che stiamo seguendo con grande attenzione – dichiara il Presidente Aiop Molise.

In questi giorni di particolare disagio per il diffondersi dell’emergenza “Coronavirus” e che tocca profondamente anche la nostra Regione, sento di condividere l’apprensione dei tanti che, in varie parti, stanno vivendo questo stato di allerta in prima persona, avendo dovuto subire gravi cambiamenti dei propri stili di vita.

Tuttavia, anche se tali misure restrittive possono apparire difficili da recepire, perché vanno a limitare le abitudini quotidiane di ciascuno, in questo momento le stesse appaiono necessarie per arginare, per quanto possibile, l’espandersi del contagio ed evitare così di mettere a rischio non solo la propria vita ma inevitabilmente anche quella degli altri.

In momenti come questi dobbiamo fare appello al grande senso di responsabilità che caratterizza ciascuno di noi, come ribadito dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché solo così è possibile far fronte ad un’emergenza che probabilmente ci ha colto impreparati, soprattutto perché ci ha messo di fronte a qualcosa che non conosciamo e che ci appare difficile da combattere.

Aiop ha da sempre sostenuto l’importanza, in tale contesto emergenziale, di una sinergia tra strutture sanitarie pubbliche e private. Sono sicuro che in uno spirito di grande collaborazione, grazie anche al canale di dialogo che abbiamo aperto e ottenuto con le Istituzioni regionali, riusciremo a superare questo fenomeno inatteso, riuscendo a tornare presto alle normali attività quotidiane e ad una vita serena.

Raffaele Panichella

AIOP Molise