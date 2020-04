Covid 19, 204 i contagiati. Impennata in provincia di Isernia: 24 nuovi casi

Sale a 204 il numero dei casi positivi in Molise, di cui 154 in provincia di Campobasso(+5) e 40 in provincia di Isernia (+24), 10 da altre regioni. 1491 i tamponi eseguiti, di cui 1287 negativi. 30 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 22 in Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva e 2 in Terapia sub intensiva. Sale il numero dei pazienti guariti che è passato a 6.

Nel particolare, dei 5 casi in provincia di Campobasso, uno a Baranello, 2 Campobasso, 2 a Termoli.

In provincia di Isernia 23 casi in una casa di riposo di Agnone, 1 caso riconducibile ad un anziano di Roccamandolfi ricoverato al Veneziale di Isernia.