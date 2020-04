Casa del Popolo e Antigone donano 400 mascherine al carcere di Campobasso

La Casa del Popolo di Campobasso ed Antigone Molise hanno consegnato alla direzione del Carcere di Campobasso 400 mascherine, prodotte nel rispetto delle misure urgenti di sostegno connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le mascherine saranno utilizzate a discrezione dell’amministrazione penitenziaria per sostenere la difficile vivibilità in atto all’interno delle carceri e saranno comunque utilizzate per protezione delle persone detenute che per vari motivi debbano uscire e rientrare in istituto e saranno utilizzate anche a protezione dei lavoratori del carcere.