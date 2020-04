Baranello, terzo caso positivo. Contagiato un amministratore che era già in isolamento con la famiglia

Nuovo caso di positività al Covid 19 in Molise. E’ stato registrato a Baranello, dove i positivi, ora salgono a tre. Si tratta di un amministratore del piccolo centro alle porte di Campobasso. L’uomo, che si trova ricoverato al Cardarelli, era già in quarantena da diversi giorni con la sua famiglia. A darne notizia il sindaco Marco Maio che invita i cittadini ad indossare la mascherina quando escono per fare la spesa ed uscire di casa solo se strettamente necessario. Salgono così a 176 i positivi in Molise.