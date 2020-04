Spesa sospesa, aderisce anche la Croce Rossa d’Isernia

Il Comitato locale di Isernia della Croce Rossa Italiana comunica che ha aderito alla campagna “Spesa sospesa” e che periodicamente ritirerà i prodotti acquistati dai clienti dei due punti vendita “Dok” di Isernia, che ringraziamo per la sensibilità e per aver promosso la campagna solidale. Partecipate numerosi all’iniziativa!

Si informano tutti i nostri concittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà che la consegna dei prodotti avverrà presso la nostra sede, edificio ex Scuola Andrea d’Isernia, via Giovanni Pascoli 1, dalle ore 9 alle 18. La consegna avverrà tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dunque, invitiamo gli interessati a evitare assembramenti. Nelle ultime ore in tanti hanno chiesto il nostro aiuto, motivo per cui saranno gli stessi Volontari a suddividere i prodotti a seconda delle necessità. Infine, ci affidiamo al buonsenso di tutti: l’iniziativa è rivolta a chi si trova realmente in uno stato di necessità.