Share on Twitter

Share on Facebook

Distribuzione delle mascherine anti contagio coronavirus, il Comune di Roccavivara informa i cittadini. Presso gli uffici comunali – fanno sapere dall’amministrazione rocchese – possono essere ritirare, per chi ne avesse bisogno, le mascherine concesse dalla Protezione Civile Regionale. Inoltre, sempre dal Comune fanno sapere è stata prorogata al 31 agosto 2020 la validità delle carte d’identità scadute, la proroga riguarda sia le carte d’identità emesse su supporto cartaceo, che quelle elettroniche emesse fino all’anno 2017. Relativamente alla carta d’identità elettronica emessa a partire dall’anno 2016, si segnala che la proroga potrà interessare le Cie rilasciate ai minori di tre anni, per le quali l’art. 10 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 stabilisce una validità di tre anni. Mentre la validità della carta d’identità per l’espatrio rimane limitata alla data della sua scadenza.