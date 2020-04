Covid 19, obbligo di mascherine per chi circola a Termoli, Montenero e Riccia. Intanto sale a 174 il numero dei casi positivi

Ulteriori restrizioni rispetto a quelle già in vigore su tutta la regione per Termoli, Montenero e Riccia. Lo ha deciso il presidente della Regione, Donato Toma che ha firmato le ordinanze. Provvedimenti, in vigore dal 4 al 17 aprile, che dispongono l’utilizzo delle mascherine per chi si muove all’interno dei tre comuni. Intanto l’Asrem ha resi noti i dati relativi agli ultimi tamponi lavorati. 91 in queste ore che portano ad un totale di 1362. 174 i tamponi positivi, di cui 149 in provincia di Campobasso, 15 in quella di Isernia, 10 da altre regioni. 1188 i tamponi negativi, 7 i nuovi casi. Tre a Riccia, 1 a Montenero di Bisaccia, 2 a Venafro, 1 a Campobasso.