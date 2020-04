Coronavirus, nuovo caso al Veneziale di Isernia: è un operatore di Venafro

Sono stati processati tutti i tamponi effettuati ieri al Veneziale di Isernia, effettuati dopo il caso del medico in servizio al pronto soccorso, risultato positivo al coronavirus. Una persona è risultata positiva. Si tratta di un operatore sanitario residente a Venafro. Da quanto si è appreso non lavora al pronto soccorso, bensì in un altro servizio della struttura ospedaliera isernina. L’uomo, asintomatico, è stato subito messo in quarantena. In tutto sono stati processati 36 tamponi riconducibili al Veneziale. Sono stati effettuati, come detto, dopo il caso del medico del pronto soccorso risultato positivo. I locali sono stati subito sanificati. Il reparto è infatti tornato pienamente operativo. Sono in corso verifiche – come detto ieri dal responsabile, Lucio Pastore – per capire se il professionista abbia avuto contatti con pazienti nei giorni scorsi.