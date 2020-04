Bonus spesa alimentare, come presentare domanda al Comune di Campobasso

Il Comune di Campobasso mette a disposizione dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza Covid-19 e di coloro che si trovano in stato di bisogno buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari.

I buoni spesa hanno un importo variabile da 150,00 a 500,00 euro, in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Gli uffici amministrativi dei Servizi Sociali, sulla base delle richieste pervenute e della verifica dei requisiti auto–dichiarati, procedono all’erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto.

Per richiedere il buono spesa va compilato il modello e inviato a

✅sociale.covid19@comune.campobasso.it

LINK MODULISTICA ⬇

https://bit.ly/2JEd8rG