Anziana inciampa e muore, trovata senza vita in casa a Campobasso

E’ stata trovata morta a casa, nel quartiere Vazzieri a Campobasso, un’anziana di 100 anni, dal figlio che non riusciva a contattarla. E’ avvenuto ieri. La donna, dalla ricostruzione della Polizia, si era addormentata sulla poltrona in cucina. Svegliatasi che albeggiava, ha cercato di raggiungere la porta di casa per chiuderla ma è inciampata battendo la testa sullo spigolo di un mobile, ferendosi gravemente e perdendo i sensi. Quando li ha ripresi aveva perso molto sangue, ma ha cercato di raggiungere il telefono senza però riuscire a chiamare i soccorsi, probabilmente il cordless era anche scarico. Troppo gravi le ferite che sono state fatali, purtroppo, all’anziana. Quando l’hanno trovata era purtroppo deceduta. Sul posto la Volante, la mobile, che ha condotto le indagini e la Scientifica per i rilievi. Dall’ispezione cadaverica confermata la morte dovuta a incidente domestico. La donna non aveva segni di violenza sul corpo e la casa era in ordine. Nessuna effrazione riscontrata.