Si ribalta con l’auto, perde la vita pensionato di Montaquila

Un uomo di 73 anni ha perso la vita in seguito a un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio a Montaquila. Probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della sua auto a pochi metri da casa. Il mezzo si è ribaltato finendo in una scarpata adiacente la sua abitazione. Sul posto Carabinieri, Vigili del fuoco e 118. Ma i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Sulle cause dell’incidente indagano i militari dell’Arma.