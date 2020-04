Si laurea in casa a Roma, la sua famiglia da Isernia la sostiene su Skype

ISERNIA – Non può rientrare a Isernia per le restrizioni del Dpcm e discute la tesi da sola in casa, a Roma, mentre la sua famiglia la sostiene a distanza via Skype. Federica Di Giacomo è una delle tante studentesse che, ai tempi del Coronavirus, ha ascoltato online la formula pronunciata dal Presidente della Commissione di Laurea: la proclamo, nel suo caso, dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni, titolo conseguito presso l’Università ‘La Sapienza’. La commozione è stata doppia quando Federica, da sola, ha indossato la corona di alloro e ha brindato virtualmente con i suoi genitori, avvicinando il calice allo schermo del pc.