Da Top Calcio 24 la suggestione “Serie A in Molise e in altre regioni”

La linea del presidente della Figc Gravina è quella di scendere in campo, ovviamente a patto che ci siano le condizioni di sicurezza. L’equipe di studio oltre a vagliare la possibilità di ripresa, oggi si parla del 20 maggio, sta cercando soluzioni come quella di individuare quattro o cinque destinazioni dove giocare, a porte chiuse, così come sta facendo la UEFA. A tal proposito ieri tramite il canale Top Calcio 24 e TeleLombardia è stata avanzata l’ipotesi, con l’obiettivo di trovare soluzioni per la prosecuzione del campionato. In sostanza giocare partite del campionato di serie A, sempre a porte chiuse, in Molise e in altre regioni meno colpite dal Coronavirus.

Una suggestione nata dalla volontà di cercare soluzioni alternative per garantire la prosecuzione della stagione ed evitare problematiche difficili da risolvere come quella dei meccanismi promozione e retrocessione, nonchè di assegnare il titolo di campione d’Italia. Ovviamente riportiamo questa notizia a livello informativo e anche in modo abbastanza goliardico, considerato che oggi come oggi sono al vaglio davvero diverse ipotesi anche da parte della FIGC. Tra una serie di possibilità il Molise è stato chiamato in causa, certo al momento è fantacalcio, detto questo mai dire mai, ecco perché abbiamo riportato comunque la notizia che ha fatto il giro dei social e dell’Italia sportiva.