“Siamo stati i primi in Italia a recepire le misure restrittive; mentre a Milano facevano gli aperitivi, noi gia’ mettevamo in sicurezza il territorio. Siamo i primi ad aver varato misure concrete di sostegno”. Cosi’ il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in un video messaggio nel quale ha parlato dei provvedimenti, sanitari ed economici, messi in campo dalla Regione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Stiamo gia’ pensando al dopo – ha aggiunto – a come fare in modo che il Sistema sanitario molisano pubblico diventi sempre piu’ eccellenza”.