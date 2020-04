Share on Twitter

Il cimitero di Campobasso e quello della frazione di Santo Stefano interdetti ai visitatori da oggi e fino al 13 aprile. Lo ha stabilito il sindaco, Roberto Gravina, con propria ordinanza. Il provvedimento, ha spiegato il primo cittadino, “considerato che l’approssimarsi delle festivita’ pasquali tradizionalmente comporta un notevole afflusso di visitatori” e in relazione alle misure disposte con i precedenti Dpcm per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. L’accesso sara’ consentito solo al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali e ai familiari di congiunti “per assistere allo svolgimento delle operazioni di tumulazione-inumazione e/o estumulazione ed in genere ad ogni attivita’ connessa allo svolgimento delle operazioni di competenza del personale autorizzato, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai provvedimenti legislativi”.