Si è riunita in videoconferenza la I Commissione consiliare del Consiglio regionale, L’ha presieduta Andrea Di Lucente ha presieduto, in modalità di videoconferenza. Seduta in cui è stato espresso, a maggioranza (con il voto contrario del Consigliere Greco), parere favorevole alla “Proposta di modifica al Regolamento interno dell’Assemblea regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 144. Modalità di svolgimento delle sedute degli organi consiliari in caso di emergenza” presentata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assise consiliare. Lo stesso Presidente Di Lucente è stato indicato dalla Commissione quale relatore del provvedimento in sede di discussione in aula. La proposta di modifica del Regolamento passa ora al vaglio del Consiglio regionale per la conclusione dell’iter valutativo.