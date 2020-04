Il rinvio in autunno delle elezioni amministrative (insieme alle regionali e al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari) è ormai certo. Il governo sta valutando le possibili date e in quale provvedimento inserire la decisione dello slittamento delle urne dalla tarda primavera a dopo l’estate. Una decisione condivisa da tutte le forze politiche vista l’emergenza coronavirus e l’impossibilità di stabilire quando il Paese potrà tornare alla normalità. In Molise si allunga dunque di circa sei mesi il mandato per tutti i sindaci dei comuni giunti alla fine della loro legislatura. A questi vanno aggiunti quei centri che andranno alle urne anticipatamente perché commissariati a causa della caduta dell’amministrazione. A questo punto in autunno, tra i mesi di ottobre e novembre, andranno alle urne complessivamente 20 comuni della regione, ai 17 per i quali il voto nel 2020 era già in programma si vanno ad aggiungere quelli che sono stati commissariati nelle ultime settimane: Agnone, Santa Maria del Molise e Conca Casale.

In provincia di Campobasso le sfide più attese sono quelle di Bojano (comune commissariato dalla scorsa estate quando si dimise il sindaco Marco Di Biase) e Montenero Di Bisaccia.

Gli altri centri della provincia interessati alla mini tornata elettorale sono Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara e San Giuliano del Sannio.

In provincia di Isernia invece i comuni interessati sono, oltre ai già citati Agnone, Santa Maria del Molise e Conca Casale, anche Sesto Campano, Montenero Valcocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura e Sant’Angelo del Pesco.