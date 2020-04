In mattinata, il Comitato per la vita Nazario Caranci di Cantalupo nel Sannio ha consegnato al Ferdinando Veneziale un letto completo di materasso antidecubito per il reparto di anestesia e rianimazione diretto dal primario Paola Iuorio. L’iniziativa di cui il comitato per la vita Nazario Caranci si è fatto promotore è stata coralmente sostenuta da enti e associazioni del comune di Cantalupo nel Sannio. Ed è così che l’Amministrazione Comunale, la Proloco Fiorente, il Motoclub Lupo e il Comitato Festa del Ringraziamento, accogliendo ben volentieri la proposta del Comitato Caranci e unendo le loro forze sono riusciti a raggiungere la cifra di 13mila euro, necessari ad acquistare la postazione sanitaria per il reparto che, se Campobasso non ce la farà più, è già pronto ed organizzato per gestire eventuali ricoveri da Covid 19 in Rianimazione.