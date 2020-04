Emergenza Covid-19, Il Comune di Castropignano pubblica l’avviso per le misure urgenti di solidarietà alimentare. Con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, sono state erogate delle risorse finanziarie alle amministrazioni comunale per fare fronte allo stato di bisogno dei nuclei familiari, con priorità per quelli che non beneficiano di sostegni pubblici. Da oggi e fino alle ore 12 del 3 aprile, gli interessati potranno presentare il modello scaricabile dal sito del Comune www.comune.castropignano.cb.it e che verrà messo a disposizione anche nell’atrio di accesso del Comune, nelle seguenti modalità: via e mail all’indirizzo comune.castropignano.cb.it; via whatsapp al numero 338.2557205 (Sindaco) mediante foto del modello compilato e firmato oppure mediante foto della trascrizione a mano del modulo su foglio bianco; mediante consegna a mano in Comune, solo in caso di impossibilità a provvedere nelle forme precedenti. L’amministrazione comunale – fa sapere il sindaco Nicola Scapillati – in base alle esigenze familiari e alle domande pervenute, con priorità per coloro che non godono di sostegno pubblico, provvederà alla ripartizione delle somme a disposizione ed all’assegnazione di buoni spesa settimanali per l’acquisto di beni di prima necessità presso tutti gli esercizi alimentari comunali.