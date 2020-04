Coronavirus, nuovo caso in provincia di Isernia. Analisi in corso su 40 nuovi tamponi

Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Isernia. Ieri sera un uomo residente in un centro dell’area venafrana, è stato trasportato al pronto soccorso del Veneziale, poiché aveva sintomi riconducibili al covid19. Il tampone ha dato esito positivo. L’uomo è stato infatti trasportato al reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. Da quanto si è appreso, l’uomo di recente era stato sottoposto a un intervento in una struttura ospedaliera del centro-nord d’Italia. La moglie è in quarantena. Anche lei avrebbe manifestato dei sintomi riconducibili al virus. Con questo salgono a 10 i casi registrati in provincia di Isernia.

Intanto si stanno processando altri quaranta tamponi, riguardanti varie persone ritenute a rischio in tutta la regione. I risultati potrebbero arrivare in giornata.