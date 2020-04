Centro Sportivo M2 iniziativa per tutti gli operatori sanitari del Molise Abbonamento fitness e trattamenti di bellezza gratis per chi è in prima linea

La macchina della solidarietà non ha tardato a partire anche in Molise. Sono tante le aziende che hanno lanciato iniziative per sostenere la sanità molisana. La famiglia Mascioli titolari del centro Sportivo M2 sta già pensando a quando questa emergenza sanitaria passerà e a come ringraziare tutti i medici ed operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea il Coronavirus.



L’M2 MOVEMENT e M2 Antiaging Clinic offriranno a tutti i componenti del reparto malattie infettive e di quello di terapia intensiva di tutti gli ospedali del Molise: un abbonamento Trimestrale FITNESS & SPA ALL INCLUSIVE per consentire a tutti loro di ristabilire prontamente e perfettamente il proprio equilibrio psico-fisico-emotivo attraverso un vero percorso wellness personalizzato. L’abbonamento comprende accessi illimitati alla Sala Cardio pesi, al nuoto libero al fitness di terra e di acqua ed accessi illimitati alla nostra spa wellness inn; un trattamento Beauty A SCELTA presso m2 Antiaging Clinic. Centro di Estetica Clinica specializzato in programmi per prevenire, proteggere, correggere i segni dell’invecchiamento senza l’utilizzo di tecnologie invasive.