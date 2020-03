Vastogirardi. Poste chiuse a Villa San Michele, disagi per gli anziani

Disagi per i servizi postali vengono lamentati anche a Villa San Michele, frazione di Vastogirardi. L’ufficio – apriva solo un giorno a settimana – è stato chiuso. Il problema è stato avvertito sopratutto dagli anziani, poiché non hanno potuto cambiare l’assegno della pensione. Difficile anche fare la spesa, poiché nelle attività locali non è possibile pagare con le carte bancomat. Per pagare le bollette o per usufruire di altri servizi i cittadini sono costretti a rivolgersi ai pesi vicini. Ma per i più anziani è un problema anche raggiungere Carovilli o Vastogirardi.