Il Consiglio regionale si adegua all’emergenza e modifica il regolamento: sedute saranno in videoconferenza

Seduta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Deliberata, con voto unanime, la “proposta di modifica al Regolamento interno dell’assemblea regionale, avanzata dal Presidente Micone. Modifiche che riguardano le modalità di svolgimento delle sedute in caso di emergenza. Viene introdotta, infatti, la disciplina dello svolgimento delle sedute in modalità telematica, qualora situazioni di particolare gravità ed emergenza, non consentano di riunirsi nelle modalità ordinarie. La modifica approvata dall’Ufficio di Presidenza, sarà inviata all’esame della I Commissione per l’espressione del parere di rito, prima di giungere all’approvazione definitiva del Consiglio regionale.