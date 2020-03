Emergenza Coronavirus, la Caritas Diocesana di Trivento lancia l’iniziativa “Spesa donata”. Il direttore don Alberto Conti lancia l’appello per aiutare i più bisognosi, chi soffre il disagio economico, i primi a provare le conseguenze dell’emergenza sanitaria in atto. “Aiutiamo chi è in difficoltà – si riporta nel manifesto – compra generi di prima necessità e lasciali nel carrello che trovi alla cassa. I prodotti saranno poi ritirati e distribuiti dagli operatori della Caritas”. Per la lista dei negozi aderenti si può consultare il sito www.caritastrivento.it. Gli alimenti che possono essere donati sono i seguenti. Alimenti: pasta, riso, passata di pomodoro, pomodori pelati, tonno, sott’oli, carne in scatola, legumi secchi o in scatola, olio extravergine di oliva, olio di semi, latte UIIT, biscotti secchi, marmellate, fette biscottate, zucchero, caffè, orzo, cacao. Igiene domestica: alcool denaturato, detersivi per bucato, ammorbidente, candeggina, detersivo pavimenti, detersivo piatti, carta igienica, tovaglioli cucina. Igiene persona: saponette, shampoo, bagno/doccia schiuma, detergente intimo. Infanzia: pannolini, salviette detergenti, omogeneizzati frutta e carne, prodotti per l’igiene dei bimbi.