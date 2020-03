Calenda: tamponi a tutti i medici e potenziamento degli ospedali di Venafro, Larino e Agnone

“In un momento così difficile la politica deve riscattarsi, deve dimostrare di saper guidare il Paese”. A dirlo è il consigliere regionale Filomena Calenda, che durante l’ultima seduta del consiglio ha fatto una serie di richieste da concretizzare subito.

“In un momento così difficile come questo – si legge in un post sui social – la politica deve riscattarsi, deve dimostrare di saper guidare il Paese dalla crisi, non solo quella sanitaria, ma anche quella sociale ed economica con cui già stiamo facendo i conti.

In Consiglio regionale ho fatto delle richieste precise e chiare, perché questo è il momento delle azioni concrete:

– Tamponi a tutto il personale medico e a tutti lavori che sono in contatto con il pubblico;

– Potenziamento delle strutture sanitarie di Venafro, Larino e Agnone;

– Dispositivi di sicurezza individuali adeguati per tutti i lavoratori , in particolare nel settore sanitario e pubblico;

– Istituzione del servizio sociale Covid-19 per garantire aiuto e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie;

– Sospensione di tutti i tributi regionali, compreso il bollo auto, nonché la proroga del pagamento delle sanzioni legate al controllo annuale delle caldaie;

– Snellimento della burocrazia, attivando immediatamente l’iter per il pagamento della mobilità in deroga a tutti gli ex lavori dell’area di crisi”