Oggi incontro Assocalciatori – Lega A per la questione stipendi

Oggi il vertice tra l’Associazione Calciatori e la Lega Calcio per la questione degli stipendi dei calciatori. La Juventus ha dettato la linea, con il taglio delle mensilità di marzo, aprile maggio e giugno per consentire alla società la chiusura del bilancio di questa stagione. Una linea che potrà essere discussa nuovamente in caso di ripresa delle attività sportive.

L’Assocalciatori guidata da Tommasi ha di fatto già impostato la linea in vista dell’incontro con la Lega calcio. Si parte dall’ipotesi peggiore, ovvero pensare che i campionati vengano chiusi anzitempo. In questo caso l’accordo raggiunto dalla Juventus sarà la base di partenza. ​L’accordo raggiunto chiude qui la stagione, rispetto a ciò che si deve percepire. Se anche si tornerà a giocare a giugno e oltre giugno, le spettanze rientreranno nel contratto successivo. È una pattuizione di massima, perché ci sono giocatori in scadenza, altri che stanno per rinnovare, altri in partenza sicura, altri ancora in trattativa. Ogni situazione individuale andrà adeguata. L’eventualità di giocare anche a Luglio, in tale ottica senza un accordo tra le parti nessuno può prorogare un contratto oltre la sua scadenza. Una condizione ancora da verificare.

Il Presidente Tommasi ha anche dimostrato assoluta disponibilità a voler giocare anche nei mesi estivi per un risvolto anche sociale. Detto questo va sottolineato che nel ritardo dello stop del Calcio, l’associazione dei calciatori è stata la prima a chiedere lo stop complessivo non solo delle partite ma anche degli allenamenti. Condizione che si è verificata in un secondo momento, con colpevole ritardo, favorendo la diffusione del Covid-19 tra gli atleti. Ora si cerca una soluzione per ammortizzare le difficoltà che le società calcistiche stanno affrontando. In tale ottica davvero un plauso alla Juventus e al capitano Giorgio Chiellini che ha favorito al massimo questa soluzione.