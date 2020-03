Nuovo caso positivo a Termoli: i contagi salgono a 19. E’ un uomo di 42 anni

Nuovo caso positivo al Covid 19 a Termoli. Si tratta di un uomo di 42 anni arrivato al San Timoteo con difficoltà respiratorie e trasferito a Campobasso dove è risultato positivo al tampone. Il caso non sarebbe collegato ai precedenti finora registrati in città e dunque potrebbe trattarsi di un nuovo cluster. Sono in corso le verifiche da parte dell’Asrem per capire l’origine del contagio e se possa essere dipeso da un viaggio al Nord. Anche un familiare, avrebbe sintomi influenzali e sarebbe in attesa di effettuare il test.