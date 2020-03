Il sindaco Corallo lancia un appello ai cittadini: rimaniamo uniti, sconfiggeremo il virus, Trivento farà la propria parte

Il sindaco Pasquale Corallo si sente di scrivere ai propri cittadini, in questo momento particolarmente delicato della storia. “Cari concittadini – la nota di Corallo – conosciamo bene la situazione eccezionale di emergenza che stiamo vivendo a causa dell’epidemia Covid-19 in corso. La nostra Nazione ne è stata profondamente colpita, tante sono le notizie e le immagini molto eloquenti che ci addolorano e ci rattristano. Questo accadimento straordinariamente nuovo ed inaspettato ha obbligato tutti a modificare repentinamente la nostra vita, le nostre abitudini, ha ridotto significativamente la nostra libertà. I provvedimenti adottati, in primo luogo le prescrizioni di distanziamento sociale, sono necessari a tutela della nostra salute e quindi del nostro futuro. La nostra comunità sta fornendo prova di grande responsabilità nell’osservanza delle condotte di prevenzione e al tempo stesso è capace di gesti nobili di solidarietà e umanità verso le persone maggiormente in difficoltà, in particolare i nostri anziani. Ringrazio il nostro Vescovo Palumbo per la vicinanza e sostegno nella preghiera, le forze dell’ordine e segnatamente l’Arma dei Carabinieri di Trivento, i Carabinieri Forestali e vigili urbani, i miei colleghi medici del territorio, i farmacisti, il servizio 118 e personale del Poliambulatorio, tutti gli operatori delle attività essenziali, della vendita e distribuzione alimentare, i nostri tanti autotrasportatori impegnati in tutta Italia per gli approvvigionamenti , tutte le associazioni presenti sul nostro territorio e i nostri volontari per il coraggio e l’opera meritoria. Consentitemi un ringraziamento a tutta la struttura comunale per il lavoro svolto, anche in modalità smart, nonostante i tanti impedimenti e difficoltà, alla Giunta e alla maggioranza consiliare. L’Amministrazione Comunale ha adottato tanti provvedimenti, voglio evidenziare tra i tanti anche l’istituzione del COC, e provvederà tempestivamente ad attuare le nuove azioni di sostegno economico alle famiglie, previste ed in fase di definizione, statali e regionali, in favore delle situazioni di particolare difficoltà. Allo scopo la struttura comunale e la Giunta sono sempre a lavoro. Nessuno si è mai fermato. Rivolgo un ringraziamento a quei gruppi politici e a quanti, nonostante le attuali differenze e le distanze di natura squisitamente politica, stanno dimostrando responsabilità e collaborazione. Contrariamente rilevo, con dispiacere e grande disagio, tentativi da parte di qualcuno di alterare la realtà, ribaltandola addirittura, speculando sulle emergenze e difficoltà che tutti stiamo vivendo. Rimaniamo uniti. Continuiamo ad osservare tutte le prescrizioni – chiude il sindaco Corallo – con responsabilità e buonsenso. Sconfiggeremo il virus. Trivento farà la propria parte.