CUSI rinviati i Campionati Nazionali Universitari

Erano in programma a Torino dal 22 al 31 maggio 2020 i Campionati Nazionali Universitari. Il CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) ha deciso di rinviata a data da destinarsi la 74esima edizione. Il Presidente Antonio Dima, e dal Centro Universitario Sportivo di Torino ha dichiarato “E’ una scelta inevitabile vista la situazione drammatica che si sta affrontando in Italia e nel mondo intero. Lo sport universitario non può che rispettare e condividere le decisioni prese dalle istituzioni, vista l’eccezionalità dei fatti e l’importanza delle responsabilità individuali. Questo evento avrebbe portato nella nostra città oltre 4mila partecipanti da tutta Italia, tra atleti, tecnici e dirigenti accompagnatori, impegnati in 21 discipline differenti. Continuo ad essere convinto che lo sport sarà uno dei fattori di rinascita dopo questo orribile momento”.