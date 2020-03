Coronavirus, quattro nuovi casi positivi. Sale a 125 il numero dei contagi. Due persone dimesse da Malattie infettive

Coronavirus, sono 905 i tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza ad oggi, quattro i nuovi casi positivi registrati che portano il numero dei contagi a 125.

Dei quattro, tre sono di Campobasso, tutti e tre riconducibili ad uno stesso cluster ed uno proveniente dalla Puglia. Intanto arrivano anche le buone notizie, con la dimissione di due pazienti che si trovavano ricoverati nel reparto di Malattie infettive e che ora sono in isolamento domiciliare. 16 i ricoverati in Malattie infettive, 9 in Terapia intensiva. Tre le persone guarite, 9 i decessi.

232 le persone in isolamento, 174 in osservazione.

Sono i dati forniti dall’Asrem.