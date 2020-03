Preghiera in suffragio di tutte le vittime del Coronavirus. La visita del vescovo di Trivento Claudio Palumbo al cimitero comunale

Preghiera in suffragio di tutte le vittime del Coronavirus. Il vescovo di Trivento, Claudio Palumbo, si è recato presso il cimitero comunale per un momento di raccoglimento rivolto alle vittime del Coronavirus. Una iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana, in questa fase così difficile per la nazione e per il mondo, chiamando a raccolta tutti i presuli per un momento di raccoglimento, veglia di preghiera e di benedizione, presso i rispettivi cimiteri. “Una giornata di preghiera nei cimiteri – ha riferito il vescovo Palumbo – sia per rinsaldare i vincoli di solidarietà, con le diocesi, per la perdita di tantissimi sacerdoti, e con la società intera, per la perdita dei tanti cittadini, e sia per rinsaldare lo spirito, rinnovando nella fede lo spirito di Gesù risorto”.