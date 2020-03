Il Basket vicino alla resa, ipotesi annullamento della stagione

Dopo il rugby anche la pallacanestro sembra vicina ad alzare bandiera bianca per questa stagione. La Federazione Italiana Pallacanestro ieri ha sospeso tutte le attività dei comitati regionali ( (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile). Contestualmente la Lega Basket ha inoltrato alle società professionistiche una lettera dove palesa dei seri dubbi sul proseguire o meno la stagione. Gli organi federali si riuniranno nei prossimi giorni. La domanda che in molti si pongono è se si seguirà la stessa strada del rugby, la FIR ha dichiarato annullata la stagione niente scudetto e niente promozioni e retrocessioni. Si discuterà, naturalmente, anche dell’ipotesi della ripresa delle ostilità prevista eventualmente verso metà maggio per completare la regular season, con play-off in forma ridotta o addirittura con la formula della Final Eight. La FIP e la Lega Basket restano in attesa anche delle decisioni dalla FIBA ( International Basketball Federation) e della struttura degli arbitrale. La Molisana Basket Campobasso attende l’evolversi di questa situazione, il club vuole sapere che ne sarà di questa stagione che la vede oggi prima nel girone SUD della Serie A2 femminile. I fiori d’acciaio però consapevoli dell’emergenza sanitaria sono pronti a riprogrammare una nuova stagione anche se dovesse essere ancora in serie A2, la salute prima di tutto.