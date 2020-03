Emergenza Coronavirus, il Comune di Trivento attiva il Centro Operativo Comunale. Il sindaco Pasquale Corallo, con un’ordinanza provvede all’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso la sede del Comune in via Torretta 6, per assicurare l’assistenza alla popolazione, per tutto il periodo connesso all’emergenza epidemiologica, alle seguenti funzioni di supporto: Tecnico-scientifica, Pianificazione; Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria; Volontariato; Materiali e Mezzi; Servizi essenziali; Censimenti danni a persone e cose; Strutture operative locali e viabilità; Telecomunicazioni; Assistenza alla popolazione e attività scolastiche. La struttura, così individuata, andrà a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione civile. Sempre nell’ordinanza, si fa presente che il sindaco dispone gli interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle ordinanze sindacali e governative di Protezione civile. In sostituzione del sindaco per temporanea indisponibilità supplisce in tutte le funzioni il vice sindaco, Sandra Stinziani, mentre tutte le attività saranno supportate dal segretario comunale, Pasquale De Falco. I contatti di riferimento del Comune: 087487341, Pasquale Corallo 3387451632 ; Sandra Stinziani 3391208905; email: segreteria@comunetrivento.it; settoretecnico@comunetrivento.it; settoreragioneria@comunetrivento.it; Pec: protocollo.trivento@pec.it.