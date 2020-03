Coronavirus, Consiglio regionale in videoconferenza per informativa del presidente Toma

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, lunedì prossimo 30 marzo alle 9 in videoconferenza, informerà il Consiglio regionale sugli sviluppi dell’emergenza Covid-19 e illustrerà il piano sanitario messo in atto e le misure poste in essere per arginare il contagio. Lo rende noto il presidente dell’Assemblea, Salvatore Micone. “I consiglieri che lo riterranno – fa sapere – potranno partecipare alla seduta anche in presenza, presso la sede consiliare di Palazzo D’Aimmo”.