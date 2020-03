Università del Molise, rettore annuncia la prima seduta di laurea a distanza

Il rettore dell’Università del Molise Luca Brunese con un videomessaggio su YouTube torna a rivolgersi agli studenti e alla comunità accademica dell’ateneo e parla delle iniziative in corso durante l’emergenza Coronavirus. Annuncia quindi che si tiene in queste ore la prima seduta di laurea a distanza in Medicina e Chirurgia, precisando che è prevista, quando si potrà tornare alla normalità, la “Giornata del Laureato del Dipartimento” per ogni Dipartimento, “per festeggiare tutti insieme dal vivo”. Spiega, inoltre, che prosegue con successo l’attività didattica online, ormai a pieno regime, e cita la campagna social ‘Vicini, subito. UniMol per tutti’, ideata per avvicinare, oltre agli iscritti all’università, anche le loro famiglie e “studenti di altre università che al momento forzatamente risiedono in Molise”. Per tutti sarà possibile accedere a servizi bibliotecari e informatici.