Truffatori in azione: bussano alle case degli anziani spacciandosi per il personale della Protezione civile

In questi giorni difficili, c’è anche chi, senza scrupoli, cerca di mettere in atto truffe soprattutto ai danni delle persone anziane e fragili. Da alcuni giorni giungono segnalazioni di alcune persone che bussano alle case, specie di anziani e persone sole, spacciandosi per il personale della Protezione Civile e di portare aiuto, senza che nessuno li abbia chiamati. Si tratta chiaramente di truffatori. Dalla Protezione civile fanno sapere che per attivare il servizio a domicilio ci si deve rivolgere al Comune che a sua volta attiva le Associazioni di volontariato tracciate e sicure. L’invito dunque è quello di non aprire a nessuno e di chiamare immediatamente le forze dell’ordine.