Negativi i 46 tamponi effettuati alla casa di riposo di Agnone

Sono risultati negativi i 46 tamponi effettuati a scopo precauzionale in una casa di riposo di Agnone. La conferma è arrivata pochi minuti fa. I cittadini della città altomolisana tirano dunque un sospiro di sollievo. I tamponi era stati disposti in seguito alla morte di 3 anziani avvenute a poca distanza l’una dall’altra, nel giro di poco più di 24 ore. I tamponi sono stati effettuati ieri pomeriggio sia agli ospiti sia al personale. Nel tardo pomeriggio il rassicurante esito. Nella casa di riposo di Agnone già da molto tempo il personale stava adottando tutte le misure precauzionali necessarie. Anche per questo c’era un cauto ottimismo sull’esito dei tamponi.